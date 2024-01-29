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محافظة القاهرة تنظم حفل تجهيز 400 عروسة بالتعاون مع منظمة مجتمع مدني

09:17 م الإثنين 29 يناير 2024
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    تجهيز 400 عروسة بالتعاون مع منظمة مجتمع مدني
  • عرض 4 صورة
    تجهيز 400 عروسة بالتعاون مع منظمة مجتمع مدني
  • عرض 4 صورة
    تجهيز 400 عروسة بالتعاون مع منظمة مجتمع مدني
  • عرض 4 صورة
    تجهيز 400 عروسة بالتعاون مع منظمة مجتمع مدني
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كتب- محمد نصار:
نظمت محافظة القاهرة حفل تجهيز 400 عروسة بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني بمركز شباب القاهرة الجديدة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور المجتمع المدني باعتباره أحد الدعائم الرئيسية الشريكة مع مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية شهدت خلال العشر سنوات الماضية طفرة في دور المجتمع المدني وزخمًا كبيرًا في حجم برامجه ومبادراته التنموية والمجتمعية الفعالة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين على نحو ملموس.

وأوضح أن محافظة القاهرة تسعى جاهدة بالمشاركة مع كل الجهات المعنية لتحقيق المحاور الشاملة لرؤية مصر 2030 وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح فى المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال سعيًا لتحسين جودة حياة المواطنين في الجمهورية الجديدة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذا المشروع الخيري التطوعي لا يسهم فقط في إدخال السرور والبهجة على 400 فتاة من خلال تقديم التجهيزات اللازمة، بما يحقق قيم التكافل المجتمعي، بل أصبح ظاهرة ناجحة تنمو وتتسع لتشمل فئات جديدة أولى بالرعاية مثمنًا جهود رجل الأعمال الكويتي محمد الكندري، لرعايته الحدث للعام الثاني على التوالي من خلال جمعية "حنان الدنيا" التي ترأسها هالة الخولي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

مركز شباب القاهرة الجديدة تجهيز عرائس خالد عبد العال محافظ القاهرة

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