شعبة الدخان: حجب السجائر أدى إلى ندرتها وتفاوت أسعارها

كتب- حسن مرسي:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك اتفق مع شركات إنتاج السجائر بإخطار الجهاز بقوائم الموزعين وتجار الجملة بشكل دوري، حتى يتسنى للجهاز إحكام الرقابة على التجار، والتأكد من عدم وجود أي حجب للسلعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن التجار في السابق لجأوا إلى تخزين البضاعة وحجبها عن الأسواق؛ الأمر الذي أدى إلى ندرة السجائر وتفاوت أسعارها من مكان لآخر، قائلًا إن الوضع في السوق وصل إلى مرحلة "من آمن العقاب أساء الأدب".

وأشار إلى أن "رئيس الجهاز سيتابع يوميًا خريطة توزيع السجائر للتجار في كل المحافظات المصرية، الأمر الذي يؤدي إلى ضبط الأسواق ومنع تفاقم المشكلة بصورة كبيرة".

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