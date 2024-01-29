اللواء محمد الغباري: كل ما يجري الآن في غزة تحقيق لأفكار الصهيونية

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن كل ما يجري الآن في غزة تحقيق لأفكار الصهيونية، كما أن هناك أشخاص ودول تدفع بسخاء للتحقيق هذه الأفكار، ومن أبرزها اتحاد أَباك الذي يضم نحو ألفين جمعية تسعى لتحقيق هذه الأفكار، كما أن هذا الاتحاد له تواجد في الكونجرس والبيت الأبيض، وبالتالي لديهم سيطرة في اتخاذ القرار.

وقال الغباري خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن التيار الديني المتطرف في إسرائيل في حالة تصاعد ومن المتوقع بقائه في الحكم، موضحًا أن الصهيونية السياسية تسعى لتحقيق الهدف الأسمى وبناء الدولة الكبيرة.

وأردف الغباري: عند زيارة الرئيس السادات للكنسيت في إسرائيل صرح بأنه لا حرب بين مصر وإسرائيل، لذا كانت هناك مظاهرات في تل أبيب ترفض فكرة التجنيد ودخول الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الغباري إلى أن مسئولي إسرائيل بعد الزيارة اتخذوا 3 قرارات هامة بعد هذه المظاهرات وهي تقسيم العرب، تقوية الجيش الإسرائيلي، الحرب بالوكالة.

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