وظائف حكومية جديدة.. موعد مسابقات "التعليم" والبريد والخبراء والطب الشرعي

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سيعلن بعد غدٍ الأربعاء مسابقات لشغل وظائف جديدة بعدة جهات؛ على أن يفتح باب التقديم بها لاحقاً، ومن هذه الجهات وزارتا الأوقاف والبيئة والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأضاف الشيخ: من المقرر أن يتاح التقديم في مسابقتَي شغل وظائف أئمة وعمال ومعلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للحاصلين على مؤهل دراسي بتقدير مقبول فأعلى، والأشخاص دون سن 40 عامًا، مؤكداً أن الإقبال على بوابة الوظائف كبير جدًّا؛ حيث بلغ عدد المتقدمين في مسابقات شغل وظائف بجهات التربية والتعليم والهيئة القومية للبريد ومصلحتي الطب الشرعي والخبراء بوزارة العدل، بلغ ٩٥٤٣٠ متقدماً.

جاء ذلك خلال كلمة د.صالح الشيخ، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد بدوي، وحضور النائبَين أحمد نشأت منصور، ومارثا محروس، وكيلَي اللجنة؛ حيث استعرض جهود الجهاز في مجال التحول الرقمي وما تم إنجازه في هذا الصدد، والتي أسفرت عن بدء عمل الجهاز يومًا واحدًا من المنزل أسبوعيًّا، بدءًا من ١٢ سبتمبر الماضي، لعدد من الإدارات المركزية بالجهاز؛ والذي جاء ذلك بعد تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة "لابتوب" أو "تابلت" و APN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ، في رده على استفسار اللجنة بخصوص كيف وصل الجهاز إلى منظومة العمل الداخلي الرقمي؟ أن المنظومة جاءت نتيجة عمل دؤوب استمر على مدار ٥ سنوات؛ إذ قام الجهاز بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدًا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز، حيث نفذ الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدًا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز .

وكشف الشيخ أنه تم الانتهاء بالفعل من رقمنة أكثر من 18 مليون مستند، بالتوازي مع إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم المستندات التي لدى الجهاز، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلًا من دورة العمل الورقية، كما أنه تم إعادة هندسة كل إجراءات العمل، مشيرًا إلى أنه في إطار استكمال منظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضًا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها 10 آلاف و663 مراسلة خلال شهر أغسطس الماضي فقط.

وأوضح الشيخ أن منظومات العمل الرقمية، سواء الخاصة بالذاكرة المؤسسية الرقمية أو منظومة العمل الداخلي الرقمي أو التراسل المؤسسي الرقمي، قد تمت بواسطة أبناء الجهاز وتم تطويرها بواسطة العاملين به بدءًا من إعادة هندسة الإجراءات مرورًا بتطوير دورات العمل وانتهاء بتطوير التطبيقات الإلكترونية وتنفيذها واختبارها.

وقال رئيس الجهاز، خلال توضيح فرص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، إن جميع المسابقات التي ينفذها الجهاز يخصص نسبة ٥٪ من الوظائف المعلن عنها للأشخاص ذوي الإعاقة، وقام الجهاز بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة ليتنافس المتقدمون ذوو الإعاقة في ما بينهم بالآلية التي تناسب إعاقتهم.