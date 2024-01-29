إعلان

BBC

برلماني: الدستور ألزم الدولة بحماية ذوي الإعاقة وحصولهم على حقوقهم في كل القطاعات

04:37 م الإثنين 29 يناير 2024

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

قال النائب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدستور المصري ألزم الدولة بحماية ذوي الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل في الدمج والمساواة في كل القطاعات، خصوصًا أن هناك تقريبًا 11.3% من التعداد السكاني من ذوي الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020.

وأعلن أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق (قادرون باختلاف) الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، قائلًا: "نوافق على التعديلات ونطالب الحكومة بسرعة التنفيذ في كل القطاعات والمجالات".

وطالب فتحي الحكومة بسرعة تنفيذ القانون الخاص بذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا غير مسبوق من قِبل القيادة السياسية بذوي القدرات الخاصة، وعلى الحكومة سرعة تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.

مجلس النواب حماية ذوي الإعاقة الدستور

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وظائف حكومية جديدة.. موعد مسابقات "التعليم" والبريد والخبراء والطب الشرعي

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* رفع أم تثبيت؟.. سيناريوهات مصير الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس
* أمطار غزيرة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة