برلماني: الدستور ألزم الدولة بحماية ذوي الإعاقة وحصولهم على حقوقهم في كل القطاعات

كتب- نشأت علي:

قال النائب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدستور المصري ألزم الدولة بحماية ذوي الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل في الدمج والمساواة في كل القطاعات، خصوصًا أن هناك تقريبًا 11.3% من التعداد السكاني من ذوي الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020.

وأعلن أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق (قادرون باختلاف) الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، قائلًا: "نوافق على التعديلات ونطالب الحكومة بسرعة التنفيذ في كل القطاعات والمجالات".

وطالب فتحي الحكومة بسرعة تنفيذ القانون الخاص بذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا غير مسبوق من قِبل القيادة السياسية بذوي القدرات الخاصة، وعلى الحكومة سرعة تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.