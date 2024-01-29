وسام البناء العظيم.. إشادة برلمانية بمشروع تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية الذي يستهدف استحداث وسام جديد باسم وسام البناء العظيم، يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن التكريم والتقدير ظاهرة حضارية لها أثرها العظيم على النشء والشخص المكرم نفسه.

جاء ذلك خلال كلمة أبو العلا بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون "قادرون باختلاف".

وأضاف أبو العلا: أيضًا فكرة التكريم والتقدير تؤدي إلى التحفيز ومضاعفة العطاء على المجتمع ككل، مشددًا على أهمية عودة سلوك العرفان مرة أخرى لكل من ينجز ويجيد في عمله.

وأكد عضو مجلس النواب: يجب أن يكون الوسام ممنوحًا لشخصيات تمثل قدوة؛ للتشجيع على الاقتداء بها، مشيرًا إلى أهمية التحفيز المعنوي، قبل التحفيز المادي على الإنسان.

وأوضح أبو العلا أن ذلك القانون يعد رسالة للقطاع الخاص بتقدير دورهم الحضاري والمجتمعي في ما يقومون به حاليًّا.

وأضاف النائب أن اسم "وسام البناء العظيم"، هو جيد، وليس غريبًا على مصر؛ بناة الأهرام، وكذلك الأجانب الذين شاركوا في البناء في مصر؛ مثل مدينة مصر الجديدة.

واختتم أبو العلا كلمته بموافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه رسالة إيجابية للمجتمع المصري بالداخل قبل أن يكون رسالة للخارج أيضًا.