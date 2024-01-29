3 مراحل والبداية بالمساحات الكبيرة.. كل ما تريد معرفته عن الموجة الـ22 لإزالة التعديات

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع لجنة إنفاذ القانون منذ السبت الماضي تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ونجحت الوزارة والمحافظات خلال أول 48 ساعة من بدء المرحلة الأولى من الموجة 22 في استرداد 142 ألف متر مربع بعد إزالة 675 مبنى مخالفا و706 أفدنة بعد إزالة 185 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمحافظات.

وفيما يلي ننشر أبرز المعلومات عن الموجة الـ22 لإزالة التعديات والمخالفات:

- بدأت السبت 27 يناير وتستمر حتى يوم 12 أبريل المقبل.

- يتم تنفيذها على مستوى 3 مراحل.

- المرحلة الأولى من 27 يناير حتى 16 فبراير المقبل.

- المرحلتين الثانية والثالثة سيتم تنفيذها تباعا عقب انتهاء المرحلة الأولى.

- تركز المرحلة الأولى على إزالة التعديات ذات المساحات الكبيرة وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

- يتم التنسيق مع جهات الولاية لوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على الأراضي التي تتم إزالة التعديات عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضي لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى.

- تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقا للقانون.

- يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه وأملاكه.

- تم إعداد جدول زمني لمراكز المحافظات، وحصر حالات التعدي، لتنفيذ الإزالة وفقًا للتوقيتات المحددة.

- تقوم الهيئة العامة للمساحة برفع إحداثيات جميع الأراضي المطلوب استردادها.

- تتضمن إعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى المحافظات، لتقديم تقارير دورية لرئيس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها.