"بحط 13 كيلو مكياج".. ريهام سعيد تكشف السبب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها - فيديو

كتب- إسلام لطفي:

ظهرت بوجهٍ مشوَّه وتقول وهي تدمع "بضطر أحط 13 كيلو مكياج عشان أخرج أقابل حد ومش هسيب حقي".. هكذا كانت حالة الإعلامية ريهام سعيد في أثناء ظهورها عبر قناة "هي"، إثر عملية جراحية أُجريت لها في إحدى العيادات ببيروت.

وقالت أثناء تقديمها لبرنامجها: لأوَّل مرَّة أطلع مش مستخبية وبقالي كتير أوي أوي مستخبية خارجيًّا وداخليًّا، وخسيت لأني مش عاوزه آكل ولا أشرب ولا أشوف حد ومنقطعة عن إني أشوف حد بقالي كتير أوي.. ومقدرش زي الأول أخرج مع واحدة صحبتي، لأني بضطر أحط 13 كيلو مكياج، وباللي حصلي بقى مستحيل إني أمثل تاني.

واستعرضت مدى تحوّل وجهها حيث وصفت حالتها بأنها "اتشوهت"، مضيفة: الجمهور عارف إني أكتر مذيعة طلعت على الهوا مش حاطة مكياج وكان شكلي بيبقى حلو جدًا، وبعتذر لكل الإعلاميين اللي بيكلموني في التليفون لإني بعتذر مش هطلع معاهم خالص وبعتذر لكل المواقع لإني مش هتكلم خالص.

وتابعت: سأحرك دعاوى قضائية في مصر والإمارات والعراق وستتضمن تشهير وسب وقذف وتشويه وخروج عن المعايير الطبية وحاجات كتير أوي، وطول مانا حية ساظل أبحث عن حقي وهرجعه، لأن وشنا هو راس مالنا وأكل عيشنا وبنعتمد عليه في كل حاجة، ومينفعش تبقى مذيعة أو ممثلة مش حلوة.

وفي وقتٍ سابق، ناشدت خلال بث مباشر له عبر "إنستجرام"، الشعب اللبناني بالوقوف معها في مواجهة طبيب التجميل اللبناني، والتي قالت عنه إنه عرضها للتشويه خلال إجراء جراحة تجميل في عيادته ببيروت.

وقالت: حينما تسبب طبيب مصري في خطأ طبي لإعلامية شهيرة قضت محكمة في القاهرة بمعاقبته بالحبس، وأناشد الشعب اللبناني الشقيق بالوقوف معي لنيل حقى ممن تسبب في تشويه ملامحي.. وقضيت أغلب حياتي في بيروت وكل ذكرياتي الحلوة فيها، الشعب اللبناني شعب مضياف وخلوق، ولما تصدر حاجة سيئة من أحد مواطنيه لا يصح التعميم مطلقًا.

وتابعت: الحق مش بيروح.. لبنان اللي علمنا ده من خلال صموده عبر التاريخ، أنا مش معايا حاجة غير الحق، وأرجو الناس في بيروت تقف مع الحق، مش لازم يكون الخطأ الطبي قطع في شريان، وشي مش هيرجع تاني لكن حقي هيرجع.

واستطردت: فيه ناس بتقولي مش هتعرفي تاخدي حقك، أنا مش بتعالج غير في بيروت، المستشفيات اللبنانية كبيرة وعظيمة وفيها أكبر دكاترة تجميل وأعظمهم، مستقبلي ضاع مش هعرف أمثل تاني ولو حبيت أطلع أمام كاميرا عايزة 30 فلتر.

وكشفت عن التغيرات التي طالت وجهها بعد الإجراء التجميلي على يد الطبيب قبل أشهر، مبينة أنها لأول مرة تظهر في بث مباشر، وأنها ظهرت كي تثبت أنها تعرضت لتشويه كامل في وجهها، وأنها ستلاحق الطبيب قضائيًّا.