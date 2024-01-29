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BBC

بعد إلغاء الصناديق.. وزير الأوقاف يكشف كيفية التصرف في التبرعات

03:16 م الإثنين 29 يناير 2024

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم التوسع الشديد في تشكيل مجالس إدارات المساجد على مساجد الجمهورية، لمساعدة الأئمة في الأمور الخاصة بالمسجد.


وأضاف خلال تصريحات صحفية له، الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مجلس الإدارة الهدف منه إدارة شئون المسجد وأعمال الصيانة مع تفرغ الإمام للأمور الدعوية، مشيرًا إلى أن التبرعات التي ترد إلى المساجد عبر شركة فوري بعد إلغاء الصناديق، يحصل مجلس الإدارة على ٨٠% % منها، والباقي تنفقه الوزارة على المساجد التي ليس لها فيها تبرعات،


وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم التوسع في الأنشطة الدعوية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالمقارئ ومجالس الحديث والفقه.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التبرعات إلغاء الصناديق

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