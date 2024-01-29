زاهي حواس: استعدت 10 آلاف أثر مصري لدولة بيرو بهذه الطريقة

زاهي حواس: أوقفت علماء الآثار والمتاحف التي تتاجر في الآثار

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

انطلق منذ قليل، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، اليوم الإثنين، ندوة تحت عنوان "استرداد الآثار المصرية".

يشارك في الندوة الدكتور زاهي حواس، والسفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية، ويدير اللقاء الدكتورة آمال عثمان.

وخلال الندوة تحدث الدكتور زاهي حواس، حول أهمية استرداد الآثار المصرية القديمة المنهوبة، مؤكدا أن القوانين الدولية في هذا الصدد، قوانين مجحفة.

وقال حواس: لقد نظمت المؤتمر الأول لمكافحة سرقة الآثار، وحضره ٣٥ دولة، برئاسة نبيل العربي، ثم أقمت المؤتمر الثاني في بيرو، وهنا قصة طريفة لأن هذه الدولة كانت تملك حوالي ١٠ آلاف قطعة أثرية مصرية قديمة.

وأضاف حواس: جاء وزير خارجية بيرو إلى مصر، وقال له البعض أنني أعمل على هذا الأمر، فقابلني وطلب مني المشورة قلت له عندما تعود إلى بلدك أعلن عن مؤتمر صحفي بأنك سترفع قضية على رئيس الجامعة، لهذا السبب، ولو فعلت ذلك فإنه سيعيد لك الآثار على الفور لأن أساتذة الجامعات يرتعشون من أي أشياء دولية وسيخاف على اسمه، وبالفعل استعاد هذه القطع لأن رئيس الجامعة لم يقبل أن يقال عليه أن لديه ١٠ آلاف قطعة حصل عليها بشكل غير قانوني.

يذكر أن مصر نجحت مؤخرا في استرداد 30 ألف قطعة أثرية خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، ويعد تابوت نجم عنخ، المغطى برقائق الذهب، من أبرز القطع المستردة.

كما أن مصر وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة في عام 2016، مكنتها من استرداد 5 آلاف قطعة أثرية، كما أن وزارة الآثار تراقب المزادات والصالات، التي تعرض الآثار المصرية، إضافة إلى ما يتم ضبطه في الموانئ والمطارات العالمية.