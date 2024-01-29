مدير "دعم مدارس المتفوقين": نظام stem نقطة مضيئة في منظومة التعليم وتطوير الثانوية العامة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور رضا أبو سريع، مدير مشروع إعداد المعلم ودعم مدارس المتفوقين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مهتم بمدارس stem، باعتبارها نقطة مضيئة في منظومة التعليم المصري.

وأضاف أبو سريع إلى أن الهدف من التعليم في مدارس المتفوقين هو بناء شخصية مختلفة من الطلاب، مؤكدًا أن مدارس المتفوقين ستكون نواة التطوير؛ خصوصًا الثانوية العامة وسيكون الحل في نموذج stem.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" اليوم الإثنين، تحت عنوان "الواقع والطموحات".

ويأتي ذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري "STEM” الذي يعد نموذجًا قائمًا على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى؛ خصوصًا في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.