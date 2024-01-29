الطقس.. هيئة الأرصاد: حرارة اليوم الاثنين هي الأقل حتى الآن في الشتاء

أمطار على هذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم الاثنين هي الأقل خلال فصل الشتاء هذا العام حتى الآن.

وقالت غانم في تصريحات لمصراوي، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 16 درجة مئوية نهارا، اليوم الاثنين، مشيرة إلى سقوط أمطار تؤثر على الأنشطة اليومية في بعض الأماكن.

وأشارت إلى أنه توجد أنشطة للرياح تجعلنا نشعر بالبرودة الشديدة، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، موضحة أنّ أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الأجواء ستكون شتوية بامتياز، حيث تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود غطاء سحابي كثيف من السحب الممطرة يؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبه سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على "فيسبوك"، الاثنين، أنه من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل ولكن تكون أقل حدة، و تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج من (٤:٣متر).

وأشارت إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأعلنت وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.