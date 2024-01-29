رئيس "السياحة" بالبرلمان: إجراءات العمرة مستمرة ولا توجد أي ضوابط جديدة

كتب- مصراوي:

قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إنه لا يوجد أي إجراء بوقف رحلات العمرة والحج، مؤكدًا أن ما تردد عن ذلك غير صحيح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: الارتباك في سوق النقد سيؤثر على أسعار رحلات العمرة والحج وهذا ما نبحث له عن حلول الآن.. ومستمرون في تقديم خدماتنا بشأن العمرة ولكن نعاني مع توافر النقد الأجنبي.

وأكدت نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن إجراءات العمرة مستمرة ولا توجد أي ضوابط جديدة لمنعها لكن الأسعار متغيرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء": "شركات السياحة العاملة بالعمرة والحج عليها تنويع أنشطتها دعما للمنظومة السياحية في مصر".