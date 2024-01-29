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أسبوع على الانطلاق.. تفاصيل بدء الأوكازيون الشتوي

11:22 ص الإثنين 29 يناير 2024

الأكازيون الشتوي

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كتب - محمد سامي:

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية كل الإجراءات لبدء العمل بـ الأوكازيون الشتوى 2024، اعتبارا من يوم 5 فبراير المقبل ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، ومن المقرر أن تصل نسبة التخفيضات إلى 50% لبعض المنتجات.

الأكازيون الشتوي وزارة التموين المحال التجارية

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