مرصد الأزهر: تراجع نسبي وتهديدات قائمة بتكتيكات مختلفة للإرهابي بإفريقيا في 2023

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

انتهى عام 2023 ولم تنته تهديدات التنظيمات الإرهابية للقارة الإفريقية؛ حيث لا تزال القارة تئن من استمرار الإرهاب والتطرف العنيف في بقع كثيرة من أراضيها.

وأوضح مرصد الأزهر في بيان له، الاثنين، أن مؤشر الإرهاب في إفريقيا لعام 2023 كشف تراجعًا ملحوظًا لعمليات تلك التنظيمات في عدة دول، بعد موجة الانتكاسات التي منيت بها تنظيماته والضربات الموجعة التي وجهتها الحكومات الإفريقية لها، لكن في المقابل زادت وتيرة الإرهاب في بعض الدول الإفريقية الأخرى التي تشهد صراعات داخلية وأزمات اقتصادية خانقة.

وتبنت التنظيمات الإرهابية في إفريقيا ما مجموعه (361) عملية إرهابية، تسببت في سقوط (3360) ضحية، وإصابة (913) بجراح، واختطاف (382) آخرين، فضلًا عن تشريد ونزوح آلاف الأشخاص من مناطق سكنهم.

ومن خلال إحصائية مرصد الأزهر لمكافحة التطرف للعمليات الإرهابية في عام 2023، تبين أن منطقة الشرق والقرن الإفريقي جاءت في المركز الأول نتيجة لتعرضها لـ (140) عملية إرهابية، يليها منطقة الساحل والصحراء التي تعرضت لـ (121) هجومًا إرهابيًا، ثم منطقة غرب إفريقيا؛ إذ بلغ عدد العمليات فيها (60) عملية إرهابية، فيما احتلت منطقة وسط إفريقيا المركز الرابع؛ بواقع (40) عملية إرهابيًا.

أما من حيث جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية فقد بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية (6628) قتيلًا و(2576) معتقلًا، فضلًا عن استسلام (2381) آخرين.

ووفقًا لهذا المؤشر الذي يقيس تأثير الإرهاب حسب عدد الهجمات والضحايا، يمكن القول إن الوفيات الناجمة عن الإرهاب في السنوات الثلاث قد انخفضت بشكل ملحوظ، ورغم هذا فإن الواقع على الأرض يحتم على الدول المتأثرة – والتي قد تتأثر – بالإرهاب أن تتبنى استراتيجيات مغايرة تقودها إلى مواجهة صحيحة لهذه الكيانات الإرهابية على جميع المستويات.