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4 أسباب وراء رفض كارت الشحن بـ "عداد الكهرباء".. تعرف عليها

06:02 ص الإثنين 29 يناير 2024

كارت شحن عداد الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:
يواجه بعض المواطنين مشكلات عند قيامهم بشحن كارت عداد الكهرباء أبرزها رفض قبول العداد لكارت الشحن مما يطرح تساؤلات واستفسارات حول كيفية التعامل الصحيح مع مثل هذه الحالات.

ويرصد "مصراوى" لقراءه أهم 4 أسباب وراء رفض العداد لكارت الشحن وهي كالتالي:

1- الكارت عليه شحنة لم تفرغ بالعداد.

2- مطلوب تحديث وتنشيط الكارت.

3- الكارت تالف.

4- كارت الشحن المستخدم لا يخص العداد أو الشركة التابع لها العداد.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:_

1-التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4-من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي)

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