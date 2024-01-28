خبير مصرفي يكشف الفئات الأكثر تزويرًا من الدولار بالسوق الموازي

كتب- حسن مرسي:

أكد كريم جلال، خبير أمن المعلومات البنكية، أنه لابد أن يتم النظر إلى فكر الشخص "المُزور" والفئات الورقية، موضحًا أن أكثر فئات ورقية تم تزويرها هي الـ100 دولار والـ50 دولار، إلا أن الفئات القليلة لم تكن في السوق الموازي للدولار، مشددًا على أن المزور يفكر بأنه لا يخاطر بنفسه بطباعه كميات أوراق كثيرة بمبالغ قليلة.

وأوضح جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه يتم التعرف على الورقة المزورة في الدولار من السليمة من خلال الملمس، حيث أن ملمس الورقة المزورة يكون ناعم بالعكس عن الأصلي، يتم طبعها كـ"A4"، موضحًا أنه يستحسن عدم التعامل في الدولار بالسوق الموازي والبنك هو المكان الآمن لأنه به ماكينات لكشف الأوراق المزورة.

وأشار كريم جلال، إلى أن الشريط الأزرق يظهر علامة "الجرس ورقم 100 في الدولار الصحيح، بينما في المزور لم يظهر هذا الشكل، موضحًا أن العملة المزورة لا تعطي انعكاس لأي شئ، كما أن في الورقة غير الصحيحة يظهر علامة الجرس بشكل باهت عن الدولار الحقيقي.