أستاذ علم أوبئة: "X" وباء افتراضي ولا يمكن التنبؤ بقوته

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور إسلام عنان، استاذ علم انتشار الاوبئة، أن فيروس "إكس" هو فيروس ووباء افتراضي وليس هناك وباء حاليًا بهذا الاسم والهدف من وجود "إكس" هو وجود سياسة صحية للتنبؤ بوجود أي وباء في المستقبل، مشددًا على أن الوتيرة التي تحدث به الأوبئة في المستقبل ستكون أسرع.

وأوضح "عنان"، خلال حوار عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مشاكل في المناخ وكلما تزيد درجات الحرارة تزيد وتيرة حدوث مشاكل وانتشار للأوبئة، مؤكدًا أنه كان من المتوقع أن يتم حدوث وباء "x" قبل وباء كورونا ورغم ذلك لم يكن هناك تطبيق لآليات التعامل مع "كورونا".

وأشار إسلام عنان، إلى أننا في العالم اعتدنا على الأوبئة المنتشرة في مناطق النزاع كما حدث في إفريقيا، موضحًا أنه مع النزاع يكون انتشار للكوليرا وتسمم للأكل وهو الآن بدأ الانتشار في غزة، مشددًا على أن أماكن النزاع نادرًا ما ينتج عنها انتشار لأوبئة حيوانية المصدر.

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