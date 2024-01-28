خبير مالي: نحتاج قرارات مؤلمة وصعبة لتخطي الأزمة الراهنة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن الحوار الاقتصادي يجب أن يضم مختلف الفئات ذات الشأن، مشددًا على أن المشكلة الحالية معروفة وهي توفر العملة الأجنبية، موضحًا أن مصر دولة مستوردة لمدخلات الصناعة، مشددًا على أنه على المدى العاجل نحتاج لقرارات مؤلمة وصعبة للجميع لتخطي الأزمة.

وأضاف "ماهر"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، نحتاج لقرارات مؤملة على الجميع التجار والمستوردين والمواطن نفسه، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتم تحرير سعر الصرف في السوق الرسمي وهو ما يحدث تضخم زيادة وارتفاع أسعار أكبر، موضحًا أن موارد مصر هو بيع الأصول أو تشجيع الاستثمار من خلال فرص مختلفة.

وتابع الخبير المالي: يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ويجب استغلال بيع بعض الأصول وتقديم حلول استثنائية لجذب الاستثمارات، مشددًا على أنه ليس لدينا استراتيجية واضحة للتصنيع، كما أنه ولابد من وضع حوافز بقطاعات محددة.

اقرأ أيضا :

تخفيف الأحمال وقف الحج والعمرة وصندوق الذهب.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل



