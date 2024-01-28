اسألوا كبار المربين.. رئيس شعبة القصابين معلقًا على ارتفاع أسعار اللحوم

كتبت- داليا الظنيني:

كشف هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، عن اسباب إرتفاع أسعار اللحوم، موضحا أن سعر كيلو الكندوز وصل إلى 400 جنيها وهو غير مرضي لاصحاب المنشآت الصغيرة.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، طول ما مصر لاتنتج الأعلاف وتقوم بالاستيراد سيكون هناك مشكلة.

وأوضح أن العجول الموجودة التى تم استيرادها دخلت منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الأعلاف الموجودة تم استيرادها منذ فترات طويلة بالسعر القديم ويجب أن يسأل في ذلك المستوردين الكبار والمربين وليس صغار المربين ما هي أسباب الارتفاع.

وأشار إلى أنه أصبح من الضروري تشكيل حكومة حرب للسيطرة على كافة منابع المشكلات بداية من عمليات استيراد اللحوم، قائلا: لا أتحدث عن اللحوم السوداني والبرازيلي الموجودة في المنافذ الحكومية ولكن أتحدث عن العجول الآخرى القادمة من دول مثل إسبانيا وكولومبيا والبرازيل التي تعامل معاملة اللحوم البلدية وتحصل على نفس الاختام الخاصة بها.

وأوضح أن فروق السعر بينها وبين البلدية عشرة جنيهات، مؤكدًا أن إنتجانا من المحلي في مصر يكفي لتغطية 40% من السوق المحلي ونسبة 60% يتم سدها عبر الاستيراد مابين عجول حيه ومجمدات.

وعن الأسعار الحقيقية أكد أن الزيادة قادمة من كبار المربيين والذين يتحججون بسعر الصرف في السوق الموازي في حين أن عملية إستيراد العجول تمت قبل 6 اشهر، متسائلا: بترفعوا الأسعار ليه؟.