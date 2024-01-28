"اتصالات النواب": العلاقه بين البرلمان والحكومه تكامليه هدفها صالح الوطن والمواطن

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بأن العلاقه بين مجلس النواب والحكومه تكامليه والهدف الأساسي هو مصلحة الوطن والمواطن، منتقدًا عدم حضور مسئولي محافظة البحيرة أثناء مناقشات طلبات الإحاطة المقدمه من نواب البحيرة الخاصة بالهيئة القومية للبريد.

وشدد "بدوي"، خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمكاتب البريد بمراكز محافظة البحيرة، على ضرورة استدعاء القائم بأعمال محافظ البحيره للرد بشكل رسمي ومباشر منتقداً عدم التنسيق مؤكدًا على ضرورة وجود ردود جاهزة ومباشرة على طلبات النواب قبيل الحضور الاجتماعات الخاصة باللجنة.

وتابع بأن مجلس النواب وأعضاؤة نواب الشعب لا يدخرون جهداً في متابعة مشكلات الدوائر والقرى، في كافة الوزارات الخدمية، ونأمل من مسئولي الحكومه بأن يكونوا علي نفس النهج حتي ينعم المواطن بحياة كريمه في الجمهورية الجديدة.

من جانبها هاجمت النائبه مرثا محروس وكيل اللجنه وزارة التنميه ومسئوليها موكدة أنها بترمي اللؤم على أي أحد، مؤكداً بأن إلقاء اللوم سبب معطل للعمل الحكومي.

وتابعت من غير مقبول الاستهانه بمطالبات النواب وأن تغيب رئيس حي الأميرية وعدم الحضور لن يمر مرور الكرام، موكدة بان مكتب بريد الأميرية ومنذ ما يقرب من 3 سنوات لم يتم الافتتاح لأسباب لا يعلمها إلا الله ومحتاجة حلول لأن هذا يُعد إهدارًا المال العام.

وشددت وكيل اتصالات النواب، علي محاسبة المتسبب في حي الأميرية في تعطيل رسمي من مسئولي الحي ولابد من مجازاة هؤلاء أيا كانوا.

وناقشت اللجنة 6 طلبات إحاطة بخصوص إنشاء وتطوير مكاتب البريد، وفي مقدمتها طلب الإحاطة المقدم من النائب مرثا محروس بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، و النائب محمد يسري عبادة بشأن مشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة.