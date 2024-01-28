وزير الكهرباء ورئيس الجامعة الأمريكية يفتتحان برنامجًا تدريبيًا لـ120 قيادة



كتب- محمد صلاح:

افتتح، اليوم، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة بداية البرنامج التدريبي قيادة التغيير في ضوء تحديات الطاقة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لعدد 120 قيادة من شركات التوزيع.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة النهوض بالعنصر البشرى والاستثمار فيه بداية من أعلى الدرجات الوظيفية خاصة فى نشاط التوزيع لكونهم نقطة التعامل المباشر مع المواطنين، والذى يؤكد دورهم كل مجهودات وإنجازات القطاع خلال الأعوام الماضية وكذلك ضرورة اختيار أفضل العناصر للقيام بهذه المهمة سواء من القطاعات التجارية والشبكات والمالية والإدارية والموارد البشرية كمنظومة متكاملة.

وأشار إلى أن يتم تقديم برامج تساعدهم فى تحقيق المعادلة المهمة لتحقيق التوازن بين موارد القطاع واستمراريته في الوفاء بدوره، وفى نفس الوقت تحقيق رضا العملاء، ونقل التجربة لمرؤوسيهم في كافة المستويات.

يأتي ذلك فى ضوء التعاون بين الجانبين المصرى والألمانى ممثلة في المشروع المصرى الألمانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) فقد تم التعاقد مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنفيذ برنامج قيادة التغيير في ضوء تحديات الطاقة لقيادات شركات التوزيع فى ضوء خطة الدولة والوزارة فى النهوض وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا فى ضوء إستراتيجية التحول فى مراكز الخدمة التى تم إعدادها بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المصرية لحوكمة أفضل للخدمات، تبسيط لإجراءاتها وتصميم قنوات خدمة تلبي توقعات واحتياجات العملاء وبالتوازي مع هذه الإستراتيجية.