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BBC

متحدث الوزراء: المشاورات مع صندوق النقد مازالت مستمرة

08:40 م الأحد 28 يناير 2024

خلال ندوة صندوق النقد الدولي بحضور وزير المالية

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كتلت- داليا الظنيني:
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لا تزال مستمرة.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "المشاورات جارية ونأمل خيرًا".

وأشار إلى أنّ هناك مفاوضات جارية على جدول زمني جديد، يتم بمقتضاه متابعة تنفيذ البرنامج مع صندوق النقد الدولي، متابعًا: "نأمل في إعلان أخبار إيجابية وسارة خلال الأيام القليلة المقبلة".

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صندوق النقد الدولي محمد الحمصاني قرض صندوق النقد

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