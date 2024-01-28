متحدث الوزراء: المشاورات مع صندوق النقد مازالت مستمرة



كتلت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لا تزال مستمرة.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "المشاورات جارية ونأمل خيرًا".

وأشار إلى أنّ هناك مفاوضات جارية على جدول زمني جديد، يتم بمقتضاه متابعة تنفيذ البرنامج مع صندوق النقد الدولي، متابعًا: "نأمل في إعلان أخبار إيجابية وسارة خلال الأيام القليلة المقبلة".

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