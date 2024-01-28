طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار غزيرة تصل للقاهرة ونشاط للرياح

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين والظواهر الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة تراجع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضافت: يوجد طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء".

وتابعت: "يوجد أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا الى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.