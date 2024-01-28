حدث في 8 ساعات| حقيقة وقف رحلات العمرة.. وتفاصيل طرح 28 قطعة أرض سكنية متميزة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها أعلن هيئة الأرصاد الجوية، إعلان وزارة الإسكان عن طرح تكميلي يشمل 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أسبوع الأمطار والصقيع.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من اليوم الأحد، إلى الخميس 01 فبراير 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

يسود أجواء مائلة للبرودة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

ومن المتوقع أن يسود ليلا، أجواء شديدة البرودة بداية من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

أول تعليق حكومي على أنباء وقف رحلات العمرة لشهر فبراير

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل.

وقال المركز، في بيان، الأحد، إن بعض المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباءً بشأن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، وتم التواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لقيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل.

مساحات تبدأ من 101 متر.. تفاصيل طرح 28 قطعة أرض سكنية متميزة للبيع بالقاهرة

طرحت محافظة القاهرة 28 قطعة أرض بمساحات مختلفة في نطاق أحياء العاصمة للبيع بالمزاد العلني، وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الأرض المطروحة عبارة عن 28 قطعة فضاء متميزة بنشاط سكني كاملة المرافق، وتتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 101.25 م2 و344.19 م2 في مناطق المجاورات (الأولى - الثانية - الثامنة - التاسعة - العاشرة) بمشروع المجتمع السكني الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس - حلوان.

أول صندوق للاستثمار في الذهب.. رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن تفاصيل الإطلاق

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، والذي يتزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، وذلك من أجل تلبية رغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية للحفاظ على قيمة أموالهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.

مياه القاهرة: قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض المناطق غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (جامعة الأزهر - مساكن امتداد رمسيس "1 ، 2" - مساكن المهمات - مساكن إيديال والجبل الأخضر بطريق الاوتوستراد - منطقة استاد القاهرة - أرض المعارض - قاعة المؤتمرات - نادي الزهور) وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق.

وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الاثنين الموافق 29-1-2024 وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق 30-1-2024 ولمدة 8 ساعات.

وزير الإسكان: طرح شقق بـ "العبور" و"أسيوط" الجديدتين لهذه الفئة

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلي يشمل 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان.

وأكد الوزير أن ذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث، أو وحدات مدينة أسيوط الجديدة والتي سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

فيديو| حقيقة وقف رحلات العمرة ومنع تصدير الفراولة للسعودية.. الحكومة تحسم الجدل

ردَّد البعض خلال الساعات القليلة الماضية، شائعتين بشأن وقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل ومنع السعودية لاستيراد الفراولة من مصر.

ومن ناحيته كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل.

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مفيش أخطاء تاني في فواتير الكهرباء.. 8 معلومات عن الإصدار الجديد الموحد

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات تطبيقَ برنامج الإصدار الموحد الذي يقضي تمامًا على الأخطاء الحسابية لفواتير استهلاك الكهرباء؛ بعد نجاح تطبيق التجربة في إدارة إيرادات وشبكات العباسية الواقعة بنطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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