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اقتراح بالبرلمان لإعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب لخفض أسعاره

02:05 م الأحد 28 يناير 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، من الحكومة دراسة اتخاذ قرار عاجل لإعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب كي يسهم في خفض سعره خاصة أن أسعار المعدن الأصفر بالخارج أقل من مصر، والشراء من الخارج سيقلل نسبة الطلب عليه في الداخل مما يخفض سعره.

وقال طنطاوي، في بيان أصدره اليوم: أن غالبية خبراء وتجار الذهب أكدوا أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب لا تعبر عن الأسعار الحقيقية، مطالباً بتشديد الرقابة على أسواق الذهب ومحلات الصاغة، وتوعية المواطنين بكل مستجدات سوق الذهب وأسعاره عالميا خاصة وأن كمية الذهب الموجودة في مصر محدودة وزيادة العرض والطلب تتسبب في زيادة الأسعار.

كما طالب النائب خالد طنطاوي من الحكومة بعقد اجتماع مع الغرفة التجارية وشعبة الذهب لصياغة بشأن الموافقة على السماح للمصريين بالخارج بالنزول بكميات محددة من الذهب دون جمارك لزيادة المعروض من الذهب للحد من جنون أسعاره، موضحاً أن هناك 3 عوامل تتحكم في أسعار الذهب وسعر الذهب العالمي، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب وأن الزيادة الكبيرة في الذهب ناتجه من زيادة الطلب مع محدودية المعروض من الذهب.

مجلس النواب جمارك الذهب خفض أسعار الذهب النائب خالد طنطاوي

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