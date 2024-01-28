5 علامات تؤكد احتمالية إصابتك بنوبة أو أزمة قلبية.. التفاصيل والعلاج

كتب- عمر كامل:

حدد الدكتور أحمد حماد، مدرس القلب بكلية الطب جامعة المنوفية، عددا من العلامات التي تظهر على المريض وتشير إلى احتمالية إصابته بنوبة قلبية أو ذبحة أو جلطة كاملة.

وأضاف حماد، خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن العلامات الأبرز عددها 5 وهي ألام شديدة في الصدر، أو نهجان شديد مفاجئ، مع خفقان أ تعرق أو ميل للقئ، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات طبية إذا كانت تلك العلامات عقب شهور المريض بإجهاد نفسي أو عصبي شديد.

وأكد مدرس أمراض القلب بكلية الطب جامعة المنوفية أنه يجب على المريض إذا تبين وتحقق من تلك العلامات السابقة التوجه لأقرب طوارئ مستشفى لعمل رسم قلب وتقييم آلام الصدر.

وشدد على ضرورة وأهمية الراحة التامة وطلب المساعدة الطبية العاجلة مع الشعور ببعض العلامات الطبية السابقة.

وتابع: إذا شعر المريض بخفقان شديد قد يساعد الكحة في تخفيف الخفقان لحين وصول المساعدة الطبية وأن أي آلام بالصدر تستوجب العناية الطبية بالذات الألام المستمرة.

ونصح مدرس القلب بضرورة تناول عقار الأسبرين في حالة الشعور بالأعراض السابقة لحين وصول المساعدة الطبية وذلك في الأزمات القلبية الحادة.