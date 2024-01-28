"البيئة" توقع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات لتطوير محمية وادي دجلة

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس بطرس سامي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة، توقيع مذكرة تفاهم، بين وزارة البيئة ممثلة في (جهاز شئون البيئة)، وشركة ميت بارتي فودز (إحدى شركات مجموعة وادي دجلة)، بشأن تقديم الشركة دراسة لتطوير محمية وادي دجلة وفق القوانين والقرارات المنظمة.

وقع مذكرة التفاهم، الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ونديم ماجد سامي، رئيس شركة ميت بارتي فودز، وشهد التوقيع النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.

وأكدت وزيرة البيئة، أن استراتيجية عمل وزارة البيئة ترتكز على الحفاظ على المحميات الطبيعية وصونها مع تنميتها والاستفادة من طبيعتها الخلابة لتصبح من بين معالم الجذب السياحي بهدف تحقيق التنمية المستدامة دون المساس أو الإضرار بها والمساعدة في إيجاد توازن بين النمو المعاصر واحتياجات التنمية، وضرورات الاستدامة المستقبلية لمنافع النظم البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن محمية وادي دجلة تعتبر واحدة من أهم المواقع التي تساهم في صحة النظام البيئي لمدينة القاهرة بسبب مواردها الطبيعية المتمثلة في تكوينها الجيولوجي الفريد من الهضاب التي تتخللها مجموعة من الروافد الوديانية والتي تصب مباشرة في وادي دجلة الرئيسي الذي يمثل جزء مهم من محمية وادي دجلة، بالإضافة لمحتواها الحيوي من الحياة البرية وفي القلب منها الغطاء النباتي الذي يعتبر حجر الأساس للنظام البيئي في المحمية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه في إطار سعي الوزارة إلى تنمية المحميات الطبيعية من خلال مشاركة القطاع الخاص الجاد، تقوم وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالعمل على جذب الاستثمار في ضوء رؤية الدولة المصرية والسياسات المعلنة منها بشأن تشجيع الاستثمار والعمل على تيسير الإجراءات أمام الاستثمارات لمعاونة الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية.