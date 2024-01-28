مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون القضاء العسكري

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على تعديلات قانون القضاء العسكرى، وذلك بشكل نهائي.

وجه اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري، التحية لمجلس النواب على ما يقدمه من أداء متميز لخدمة الوطن وإرساء دعائم الديمقراطية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

وأكد مساعد وزير الدفاع أن مجلس النواب يقدم كل ما فيه صالح هذا الوطن، والدعم المستمر للقوات المسلحة التي كانت ولا زالت سندا وحصنا أمينا لهذا الوطن.

وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، إن القوات المسلحة ملك الشعب وستواصل دورها في تحقيق تطلعاته، وستظل درعا وسيفا.

وتابع النائب: القوات المسلحة درعا وسيفا لكل من تسول له نفسه من محاولة المساس بهذا الوطن وأمنه واستقراره.

كما وجه مساعد وزير الدفاع، التحية للشرطة المصرية بمناسبة عيدها الوطني، متمنين لهم الاستقرار.

وأكد اللواء ممدوح شاهين، أن القضاء العسكري لم يكن قضاءا استثنائيا، قائلا: هو قضاء دستوري منذ أول دستور مصري.

وأشار إلى القضاء العسكري "خاص" وتم تغيير اسمه من قانون الأحكام العسكرية إلى القضاء العسكرية، مشيرا إلى تغيير اسم المحكمة إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وأشار اللواء ممدوح شاهين، إلى أن قانون القضاء العسكري ينظر الجرائم العسكرية فقط، وأي مدني يمثل أمام القضاء العسكري يطبق عليه القوانين العامة.

وتابع مساعد وزير الدفاع: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وتم تحديد الاختصاصات فيه بالنسبة للعسكريين والمدنيين، مشيرا إلى أنه من أكثر القوانين تطورا بين القوانين العسكرية في العالم.