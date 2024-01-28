مساحات تبدأ من 101 متر.. تفاصيل طرح 28 قطعة أرض سكنية متميزة للبيع بالقاهرة

الأحد 28 يناير 2024

12:52 م الأحد 28 يناير 2024

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كتب- محمد نصار:

طرحت محافظة القاهرة 28 قطعة أرض بمساحات مختلفة في نطاق أحياء العاصمة للبيع بالمزاد العلني، وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الأرض المطروحة عبارة عن 28 قطعة فضاء متميزة بنشاط سكني كاملة المرافق.

وتتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 101.25 م2 و344.19 م2 في مناطق المجاورات (الأولى - الثانية - الثامنة - التاسعة - العاشرة) بمشروع المجتمع السكني الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس - حلوان.

ويتم البناء على كامل المساحة طبقا للاشتراطات البنائية المعمول بها بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة.

ويبلغ تأمين دخول المزاد 20000 جنيه، كما تعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024 بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة.

وتُطلب كراسة الشروط بها جميع التفاصيل مقابل 299 جنيهًا بخلاف 14% ضريبة قيمة مضافة و5 جنيهات لدعم صندوق قادرون باختلاف.