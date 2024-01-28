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BBC

توريث الحكم وودائع سويسرا.. تلاسن بين علاء مبارك وحسن هيكل -تفاصيل

12:46 م الأحد 28 يناير 2024

حسن هيكل

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كتب- مصراوي:

ردَّ حسن هيكل، على علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بشأن حديث هيكل عن توريث الحكم في عهد الرئيس الأسبق.

وقال علاء مبارك: أَفَّاق كبير هيكل ده، وأكاذيبه لا حصر لها، صاحب شائعة التوريث، وهيكل الذي قال -بالمستندات والمعلومات الموثقة والتي قرأها بنفسه- إن ثروة مبارك تتراوح بين 9 و11 مليار دولار، وعندما استدعاه جهاز الكسب أنكرَ ولم يقدم أيَّ مستند.

ورد حسن هيكل على هذا الحديث، قائلًا: سأتولى الرد مع أنني أحاول التفرقة بين العام والخاص، في ما يتعلق بالتوريث؛ فكل حد يقدر يحكم برأيه، وفي ما يتعلق بالثروة فيمكن الرقم خطأ أو مش باسمك، مع أن "الجارديان" قالت رقماً أكبر، ولكن كيف لأحد لم يعمل يومًا واحدًا (أيوة واحدًا) في حياته، عنده وديعة موثقة في سويسرا بـ300 مليون دولار؟!

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حسن هيكل توريث الحكم ودائع سويسرا علاء مبارك محمد حسني مبارك

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