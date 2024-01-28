أول تعليق حكومي على أنباء وقف رحلات العمرة لشهر فبراير

كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل.

وقال المركز، في بيان، الأحد، إن بعض المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباءً بشأن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، وتم التواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لقيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل.

وشددت الوزارة، على استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقًا للمواعيد المقررة دون توقف، مع القيام بدورها في تقديم خدماتها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، مشيرةً إلى التزام شركات السياحة في إنهاء إجراءات المعتمرين، ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة دون أي توقف، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة، وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة، وطبقاً للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).