لميس الحديدي تعلق على مقارنات السوشيال ميديا بين عهد مبارك والفترة الحالية

كتبت- داليا الظنيني:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على ما يثار عبر السوشيال ميديا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، بشأن المقارنات بين عهد مبارك والفترة الحالية.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء السبت: "ماينفعش لو أخدت ده بنفس المقياس أقارن أيام جمال عبد الناصر أو عهد الملك وأقول بريطانيا كانت مديونة لمصر.. هذا قياس خاطيء"

وأضافت: "طوال 30 عاما من عهد مبارك حققنا معدلات نمو مرتفعة ومشفناش منها حاجة، ننتظر تساقط ثمار النمو الاقتصادي لحد مالبلد وقعت فوق دماغنا، من إنجازات مبارك فشل التعليم وتدهور الصحة لما فيروس سي أكل أكباد المصريين".

وتابعت: "في عهد مبارك انتشر التوكتوك في مصر ومعه كل سلوكيات العشوائيات، نظام مبارك تحالف مع الاخوان والسلفين وسمح لهم بالتواجد في كل شيء إلا الحكم".