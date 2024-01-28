اتحاد منتجي الدواجن: تقلبات الدولار بنسبة 20% سبب ارتفاع الأعلاف بنسبة 35% خلال أسبوع

كتبت- داليا الظنيني:

حذر الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، من الاتفاعات الكبيرة في أسعار الاعلاف خلال الأسبوع المنقضي، مشيرًا أن أن هناك 35% زيادة في أسعار الأعلاف خلال أسبوع.

أضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن صناعة الدواجن ليس بها إحتكار، ولكن الارتفاعات الممتالية في مكونات الإنتاج سوف تتسبب في اضطراب كبير في السوق، واصفًا ما يحدث بـ "الكابوس".

تابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الأعلاف ليس لها علاقة بالارتفاع العالمي كما يشاع، مشيرًا إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء بنسبة 20% خلال 10 أيام تسبب في قيام التجار برفع الأسعار.

أوضح أن الحكومة لم تقم بأي تدابير دولارية خلال الفترة الماضية والتجار تعتمد في تدبير احتياجاتها على السوق السوداء التي تعاني من تشوهات كبيرة أدت لاضطرابات غير مسبوقة في الاسواق.