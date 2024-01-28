نقيب مهندسي الإسكندرية عن استعادة الزخارف المطموسة في المرسي أبو العباس: ليس مستحيلا

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية، ورئيس لجنة الدائمة للحفاظ على التراث بالمحافظة، أن الصور المنتشرة على السوشيال ميديا، والتي أظهرت الخطأ الكبير في عملية ترميم مسجد مرسي أبو العباس هي التي كشفت ما حدث في المسجد.

تابع سعودي، خلال مداخلة مع الاعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء السبت: "لما يكون عندنا تراث وتحصل فيه حاجة لازم يكون هناك حكمة في التعامل معها.. لأن ده رصيد مصر"

وواصل: "على الفور تمت معاينة أعمال الترميم بالمسجد وكانت مديرية الأوقاف تقدمت للحصول على ترخيص للترميم من حي الجمرك ولكن الأعمال تمت قبل صدوره لدرء الخطورة بالمسجد ومواصلة فتحه أمام المصليين".

وعن إمكانية إعادة زخارف المسجد قال المهندس هشام سعودي: "إعادة زخارف مسجد المرسي أبو العباس مش أمر مستحيل، اللجنة حاليا تعمل على جمع الصور والتصميمات الخاصة بالزخارف التي طمست خلال أعمال الترميم لاستعادتها من جديد وتنفيذها من خلال شركات متخصصة في ترميم المباني التراثية وتحت إشراف اللجنة".