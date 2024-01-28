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منير فخري عبد النور: الوضع الاقتصادي في مصر "مُقلق جدا"

02:33 ص الأحد 28 يناير 2024

منير فخري عبد النور

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كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور منير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق، إن الوضع الاقتصادي في مصر "مُقلق جدا" والأزمة الحالية لها أعراض متعددة، مشيرًا إلى أن المشكلة الاقتصادية الحالية قابلة للحل من خلال عدة إجراءات أولها تقييد النفقات العامة بشكل صارم وواضح.

أضاف عبد النور، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "cbc"، مساء السبت، أن تقييد النفقات العامة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية يكون من خلال وحدة الموازنة واستقلال البنك المركزي

تابع "علينا 165 مليار دولار مديونية خارجية، ممكن نأجل سداد قروض بقيمة 80 مليار دولار للدول الصديقة لتخفيف الأعباء على ميزان المدفوعات".

وأضاف الدكتور منير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق: "علينا الاهتمام بزراعة المحاصيل المهمة مثل القمح والبذور الزيتية للاهتمام بصناعة الزيوت وتقليل استيرادها".

منير فخري عبد النور الوضع الاقتصادي في مصر في المساء مع قصواء

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