برلمانى يطالب بمواجهة شائعات صفحات التواصل الاجتماعي بشأن أسعار الذهب

كتب- نشأت علي:

أكد النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب، أن تأكيد خبراء صناعة الذهب بأن الأسعار الحالية مبالغ بها ولا تعكس القيمة الحقيقة وتدافع المواطنين بشكل غير مبرر لشراء الذهب في الآونة الأخيرة انسياقا وراء ‏الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى وصول سعر الذهب إلى أرقام قياسية يتطلب من الحكومة ومختلف وسائل الإعلام توعية المواطنين.

وأشاد "حنفي"، بتأكيد خبراء صناعة الذهب بأن إقبال الجمهور على الشراء دون وعي استثماري وتحذيرهم للمواطنين من الشراء بهذه الأسعار لأن السعر الحالي مغالى ومبالغ فيه بزيادة مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة المزايدات على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وصول سعر الذهب إلى مستويات أعلى من ‏الحالية.

وتساءل البرلماني، لماذا تترك الحكومة صفحات التواصل الاجتماعي فى ترويج الشائعات حوّل أسعار الذهب؟ مما يجعل هناك ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى اسعار الذهب وتضر بالاقتصاد الوطني.. ولماذا لا يكون للحكومة دور فى تحديد الأسعار الحقيقية للذهب؟.

وطالب النائب سيد حنفى طه بوضع ضوابط واضحة ومحددة لكل مايتعلق بملف الأسعار لجميع السلع والمنتجات وفى مقدمتها الذهب حتى لا يتجه التجار إلى رفع أسعار السلع بسبب ما يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.