طلب إحاطة بشأن الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ، بطلب إحاطة، موجه إلى وزير التموين ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شعبة الذهب، ووزير البترول، ووزير المالية بشأن الارتفاع الجنوني لاسعار الذهب وقلة المعروض.

وأرجع طلب الاحاطة المقدم من عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى ان الارتفاع الجنوني لسعر الذهب بسبب التهريب خارج البلاد للذهب الخام برغم وجود المناجم والاتفاقيات الكثيرة لاستخراج الذهب في مصر.

وتساءل البرلماني خلال طلب الاحاطة عن طرق وآليات الرقابة في استخراج الذهب واليات الرقابة في ضبط الأسعار والالتزام بالسعر العالمي، وأيضا عن آليات الرقابة في التجاوزات في الأسعار والبيع الذي أصبح خارج السيطرة.

وطالب الجبلاوي المواطنين بعدم الشراء في الفترة الحالية لحين عودة واستقرار الاسعار مرة أخرى، مقدما الشكر للأجهزة الأمنية في رصد وملاحقة الفاسدين والمتورطين في عمليات النهب والسرقة في هذا القطاع وهذا ما شاهدناه مؤخرًا.