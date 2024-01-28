"دفاع النواب" تطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف جرائم إسرائيل

كتب- نشأت علي:

وصف النائب خالد طنطاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب قرارات محكمة العدل الدولية بناء على الدعوة المقامة من جنوب إفريقيا، تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، وأهمها وقف القتال بمثابة صفعة قوية على وجه حكومة الاحتلال الإسرائيلى مؤكداً على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولى لاجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

وأكد " طنطاوي" أن محكمة العدل الدولية كشفت أمام العالم الجرائم غير الإنسانية والمجازر البشرية والدموية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل مشيراً إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولى بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة على اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل تنفيذ ما أعلنته محكمة العدل الدولية لاسيما ما يتعلق بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وكذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة أن يعى المجتمع الدولى جيداً أن استمرار الأوضاع في فلسطين على هذا النحو ينذر بكارثة إنسانية يجب أن يتنبه إليها العالم جيدا خصوصًا وأن تصاعد وتيرة العنف يهدد الاستقرار في المنطقة بالكامل مشيداً بمواصلة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجهودها من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع التهجير وأعمال الإبادة الجماعية.