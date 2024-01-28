عضو اتحاد الصناعات: 20 مليار دولار ليس فارق كبير بين الصادرات والواردات

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الاقتصاد المصري لديه تنوع كبير في الموارد، رغم المشكلات التي تعاني منها الدولة المصرية في السياسة النقدية من خلال عدم توافر العملة الأجنبية.

وأضاف "الدسوقي"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد،اليوم السبت، أن 20 مليار دولار ليس فارق كبير بين الصادرات والواردات، وهناك دول أزماتها الاقتصادية أكبر من مصر، ولابد من تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف في الأسواق من خلال المضاربة ورفع سعر الدولار عن السوق الموازي لفترة مؤقتة حتى يتم استعادة التوازن في العملة.

وتابع: "هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها وتدبيرها للحد من الارتفاعات التي ضربت الأسواق في الفترة الأخيرة، وأن جميع الإجراءات تتمحور حول السيطرة على الفارق الكبير بين السعر في السوق الرسمي والسعر في السوق الموازي".

وقال: "كلما كان الاقتصاد قوي لن تحدث مشكلات، وأكبر مشكلة تواجه أي اقتصاد هو التعويم أو التضخم، أي كلما انخفضت العملة المحلية أمام العملة الأجنبية كان هناك أزمة".