شعبة الذهب: المداهمات الأمنية لبعض التجار أثر سلبًا على السوق

كتبت- داليا الظنيني:

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاضطرابات خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن المداهمات الأمنية على بعض التجار أثرت سلبًا على السوق، وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار.

وأضاف "ميلاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الغعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن المعلومات بشأن تجار كسر الذهب غير واضحة، وكلها تتحدث عن العثور على أموال وذهب وهذا طبيعي لأي صايغ، "لازم يبقى معاه فلوس وذهب وهو ذهب عادي ومدموغ وليس كما يشاع".

وواصل: "دائما التدخلات الأمنية تعطي انطباعات سلبية عن الأسواق ولدينا تقريبًا أربع محال تجارية لتجار مختلفين وليس تاجر واحد، معقبًا إحنا نتعرض لشائعات كثيرة على السوشيال ميديا بين المستهلكين وده كله غلط وغير حقيقي زي ضبط ملايين السبائك وغيره وحتى الآن لم يثبت أي شيء".

وعن موعد إستقرار الذهب، أوضح نتمنى ذلك في أسرع وقت عندما تكون هناك قدر من الشفافية واضحة والمداهمات تبقى واضحة ونقول الأسباب الحقيقه وضرورة المجتمع الاقتصادي يشعر بطمأنينة داخليا وخارجيا".

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