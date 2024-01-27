شعبة الذهب تكشف حقيقة تداول 3 ملايين سبيكة مغشوشة

كتب- حسن مرسي:

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، حقيقة وجود سبائك مخلوطة ومغشوشة بنحو 3 ملايين سبيكة بأوزان مختلفة تم ضخها في الأسواق في الفترة الأخيرة.

وقال واصف في حواره عبر فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، إنه لم ترصد أي حالة غش للسبائك المصرية في السوق المصري إطلاقًا، موضحًا: "تم رصد بعض الحالات البسيطة جدًا للسبائك القادمة من خارج مصر، وعدد الحالات لا يتجاوز 3 حالات.. وهذه السبائك غير مطابقة للمواصفات".

وعلق على الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب في مصر ووصول عيار 21 إلى 3855 جنيه مقتربًا من الـ4 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن أن عوامل العرض والطلب هي من تحدد تقييم أسعار الذهب في السوق المصري.

وأشار إلى أن تحديد سعر الذهب مرتبط بالعرض والطلب، مؤكدًا أنه يوجد أزمة فيما يتعلق بقواعد العرض والطلب، حيث أن الأمر لا علاقة بسعر الذهب العالمي، متابعًا "هناك فكر استثمار مختلف، حيث لا يوجد وعي استثماري عند عملية الشراء، للأسف المواطنين يجرون عمليات الشراء عند أعلى نقطة".