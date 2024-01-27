الحكومة في صمت.. لميس الحديدي ارتفاع الدولار في السوق الموازي أصبح "هستيري"

كتبت -داليا الظنيني:

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن الأسواق تشهد حالة من الاضطرابات الكبيرة، بسبب الدولار وذلك لعدم قدرة التجار على التسعير بسبب الارتفاع الصاروخي لسعر الصرف في السوق الموازية.

وأضافت: وصلنا إلى 67 جنيها أمام الدولار في السوق السوداء، بقى بينط جنيه و2 مش قروش بطريقة هيستيرية.

وتسائلت ماذا سيحدث وماذا سيحصل؟، مشيرة إلى أنه لايوجد إجابات واضحة، إضافة إلى أن أسواق الذهب والأجهزة الكهربائية ممتنعة عن البيع لأن الذهب مخزن للقيمة للحفاظ على تأكل الأموال وكان عليه إقبالا كبيرًا".

وانتقدت لميس أداء الحكومة قائلة: "بينما الحكومة في حالة صمت وجمود ومش عارفين ماذا سيحدث، قائلة: "هتحلوا المشكلة ولا لا؟".. اللي بيحصل ده عادي؟.. هل سعر الصرف في السوق الموازي هيبقى طبيعي مش فاهمين كل الموجود تكهنات ماحدش عنده أي معلومة كلها تكهنات مش أكتر صحيح أن الحكومة شغالين على صندوق النقد وبرنامج الطروحات الحكومة لكنها صامتة ولا تعطي انطباعات ولا اتجاهات واضحة.

وأشارت إلى أن الناس بتسأل عن تأكل المدخرات كي لاتتاكل في الايام المقبلة نتحدث عن أيام وليس أشهر ولا سنين و الناس بتسأل تعمل إيه؟.. اللي معندوش مدخرات وعايش اليوم بيومه خايف من بكرة، منوهة إلى أن الحكومة لا تواجه إلا بكلمات إلا بعبارات زي خير إن شاء الله وهتعدي وتعبر.

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