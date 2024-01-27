أول تعليق رسمي بشأن حصول هنيدي وشخصيات أخرى على الجنسية السعودية

كتبت- داليا الظنيني:

علقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على حصول بعض رموز الفن المصري والشخصيات العامة على جنسيات عربية أخرى، وآخرها إعلان الفنان محمد هنيدي، حصوله على الجنسية السعودية.

وقالت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، مساء السبت، إن الدول العربية الشقيقة دائمًا ما تعتبر مصر بلدهم الثاني.

وأشارت إلى أن مصر تفتح أبوابها طوال الوقت لكل الناس، وتحتوي كل جنسيات العالم وفي مقدمتهم الدول العربية الشقيقة، قائلة إن العديد من المصريين يحملون جنسيات أخرى.

وأضافت: "طول عمر المصريين بياخدوا جنسيات تانية من كل الدول في العالم، هذا لا يمنع انتماءهم لبلدهم ووطنيتهم، دي حاجة مفيش فيها أي شك".

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