مديولي يشيد بالأداء الرجولي للمنتخب الوطني لليد الفائز بكأس أمم إفريقيا

(أ ش أ):

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالأداء المتميز والرجولي لأبطال المنتخب المصري لكرة اليد للرجال، وجهازه الفني، الذين حرصوا على إسعاد الشعب المصري بحصولهم على بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وكان رئيس الوزراء، قد شهد مساء اليوم، فعاليات ختام النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، وحظيت برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر ختام البطولة المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والمهندس ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعبد العزيز بن علي الشريف، سفير دولة الجزائر الشقيقة في مصر، ورئيس الاتحاد الرواندي لكرة اليد الدولة المستضيفة للدورة القادمة، وعدد من المسئولين وممثلي الاتحادات الرياضية.

وأكد رئيس الوزراء، استعداد مصر لتنظيم مثل هذه البطولات المهمة، وذلك بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب المصري وجهودها نحو تعزيز الرياضة ودعمها على المستوى المحلي والقاري والدولي، مؤكدًا أهمية الرياضة في تقوية وتعزيز العلاقات بين مختلف الشعوب، خاصة بين دول القارة الإفريقية، كما حرص رئيس الوزراء على توجيه الشكر للمسئولين عن التنظيم باستاد القاهرة الدولي لما بذلوه من جهد مقدر أسهم في خروج البطولة بهذه الصورة المشرفة.

وشاهد رئيس الوزراء، المباراة الختامية التي جمعت بين منتخبى مصر والجزائر الشقيقين، والتى انتهت بفوز المنتخب المصري، وسادتها أجواء حماسية من جانب مشجعي المنتخبين، وروح رياضية عالية من اللاعبين من الجانبين، مشيدًا بالأداء الرجولي للمنتخب الوطني، وكذلك الأداء الراقي لمنتخب الجزائر الشقيق.

وخلال حفل الختام، أعرب مدبولي عن تقديره وسعادته البالغة لوجوده وسط هذا الجمهور الرائع، ومسئولي كل من الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة اليد، وكل الأشقاء من الدول الإفريقية والوفود المرافقة لهم، مرحبا بهم جميعا في أرض الكنانة مصر، التي تسعد دوما باستضافة مختلف الفعاليات والبطولات القارية والعالمية.

وفي ختام فعاليات حفل النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، قام مدبولي بتسليم كأس البطولة، إلى المنتخب المصري الفائز بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لليد للرجال 2024، مقدماً لهم التهنئة بهذا الفوز المستحق الذي يُعد الثالث على التوالي ببطولة كأس أمم أفريقيا، كما يُعد اللقب الأفريقي التاسع فى تاريخه .

وضمت النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 16 منتخبًا، حيث شاركت فيها 5 منتخبات عربية في إطار المنافسات، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما شاركت منتخبات كاب فيردي، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وغينيا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو، والغابون، وأنجولا، ونيجيريا، وكينيا.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المراكز الـ 5 الأولى سيتأهلون إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وكان رئيس الوزراء، وجميع الحضور بالصالة المغطاة ولاعبو المنتخبين المصري والجزائرى، فى بداية المباراة النهائية قد وقفوا دقيقة حداد على روح الراحل العامري فاروق، وزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق.