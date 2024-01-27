حدث في 8 ساعات| السيسي يناقش تحسين التعليم الجامعي.. وتحرك برلماني عاجل بشأن أسعار الحديد
كتب- عمر كامل:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير التعليم العالي لمناقشة تحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل، وطلب إحاطه بعد تخطي سعر طن الحديد 50 ألف جنيه.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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