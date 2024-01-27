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حدث في 8 ساعات| السيسي يناقش تحسين التعليم الجامعي.. وتحرك برلماني عاجل بشأن أسعار الحديد

08:16 م السبت 27 يناير 2024
حدث في 8 ساعات| السيسي يناقش تحسين التعليم الجامعي.. وتحرك برلماني عاجل بشأن أسعار الحديد

حدث في 8 ساعات

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كتب- عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير التعليم العالي لمناقشة تحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل، وطلب إحاطه بعد تخطي سعر طن الحديد 50 ألف جنيه.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مجلس النواب أسعار الحديد وظائف وتعيينات جديدة مصر العليا للكهرباء وزير السياحة سامح عاشور معرض الكتاب القوات المسلحة السيسي الدكتور مصطفى مدبولي

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