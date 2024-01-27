أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب رفض الرئيس السيسي اتصال نتنياهو

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، عن أسباب رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتصال الهاتفي من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

وقال "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن هناك توتر في العلاقات بين مصر وإسرائيل، خاصة بعد المعلومات المغلوطة التي نشرها مسئولين إسرائيليين عن محور صلاح الدين، بالإضافة إلى أكاذيب إسرائيل عن دخول المساعدات وتعنت مصر في دخولها.

وتابع: رفض الرئيس السيسي لاتصال من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دليل على توتر العلاقات بين مصر والكيان الإسرائيلي.

وأشار جمال سلامة، إلى أن صيغة محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل لم يرتقي إلى المستوى المطلوب، وكان من المتوقع أن يكون هناك حكم لوقف إطلاق النار بصورة فورية في غزة ولكن هذا لم يصدر من المحكمة.

وأوضح: "قرار محكمة العدل الدولية معنوي وليس له دلالة سياسية على أرض الواقع، كما أن إسرائيل رحبت بقرار المحكمة نظرا لضعفه".

اقرأ أيضا:

ساويرس يرد على كويتي: مصر لن تسقط لأن شعبها جبار وحضارته قديمة

وظائف وتعيينات جديدة بـ"مصر العليا للكهرباء".. الشروط والمستندات