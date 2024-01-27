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BBC

مشيدًا بالأداء البطولي.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بعد فوزه ببطولة أفريقيا

07:50 م السبت 27 يناير 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وأشاد الرئيس بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني، حيث أصبح منتخب مصر لكرة اليد نموذجاً للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة.

كما أعرب عن تمنياتي بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات، من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد كأس أمم أفريقيا أولمبياد باريس 2024

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