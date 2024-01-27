العظمى 16.. الأرصاد تحذر: 3 أيام ممطرة بدءًا من الثلاثاء (بيان)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من الأحد 28 يناير 2024 إلى الخميس 01 فبراير 2024، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، شديد البرودة ليلاً.

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارا من الإثنين 29 يناير 2024 هناك أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى كما تنشط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على بعض المناطق ويؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الإثنين 29 يناير 2024

- أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 30 يناير 2024

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية احياناً بنسبة حدوث 40% تقريبا) إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأربعاء 31 يناير والخميس 01 فبراير 2024

- أمطار متوسطة الي غزيرة : على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وسرعة الرياح (70:60) كم/س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر)

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



