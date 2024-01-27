معرض الكتاب.. سماح أبو بكر: الكتابة للأطفال تحدٍّ كبير لهذه الأسباب

كتب- محمد شاكر:

نظم الصالون الثقافي حلقة نقاشية بعنوان "الطفل والأدب"، اليوم السبت، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بمبادرة من المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وشهدت الحلقة حضورًا مميزًا للنائبة أميرة العادلي، والكاتبة سماح أبو بكر، إلى جانب كاتبة الطفل رانيا بده، وعدد من الحضور البارزين، وأدار النقاش نيفين عثمان.

وقالت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، إن لدى كاتب الطفل مسؤولية كبيرة، حيث يكون عليه تقديم المشكلة بطريقة بسيطة وفهمها، دون تعقيد، وأن ينصح الطفل دون فرض وجهة نظره.

وأوضحت عزت أن الكتابة للأطفال تمثل تحديًا كبيرًا؛ لأن الطفل يتسم بالفضول والبحث المستمر عن الدهشة.

وأضافت الكاتبة: إنني أعتبر كتابة القصص للأطفال جسرًا للتواصل معهم؛ حيث أستمتع بسماع آرائهم ومشكلاتهم من خلال مشاركتها في مبادرة "أنت الحياة" التابعة لمؤسسة حياة كريمة، وأقوم بلقاءات متكررة مع الأطفال للاستماع إلى تجاربهم وتحليل مشكلاتهم.

وأشارت عزت إلى أن تجاربها الشخصية تشمل السفر وزيارة عدة دول عربية وأجنبية، حيث قابلت العديد من الأطفال واستمعت إلى قصصهم، وكتبت عن قضايا مثل التنمر من خلال روايتها "لؤلؤة في السماء"، معبرةً عن أهمية قيمة الخيال في حياة الأطفال.

وأكدت أبو بكر أهمية تواصل كتّاب الأطفال مع جمهورهم باستمرار، حيث يجب عليهم أن يكونوا على دراية بمتطلبات الطفل كابن للدهشة، وأن قيمة الخيال تلعب دورًا كبيرًا في حياته.

وتناولت النائبة أميرة العادلي دور مؤسسات الدولة في دعم الأطفال ومتابعتهم في ظل التطورات الحديثة، مشيرةً إلى أهمية التواصل مع الطفل بلغته الخاصة والتحاور المستمر معه، منوهةً بأهمية إقناعه بالمنطق والتشاور معه في قضايا تخصه.

وأكدت النائبة، الدور الكبير للأسرة داخل المجتمع وكيف ينعكس هذا الدور على شخصية الطفل، لافتةً إلى أن الأطفال الذين يعانون مشكلات نفسية قد يكون ذلك نتيجة مشكلات الأسرة، مؤكدة أهمية الاهتمام بحالة الأسرة وتقديم الدعم اللازم لها.

وأكدت أميرة العادلي أهمية الفن والأدب في حياة الإنسان، حيث يلعبان دورًا محوريًّا في بناء شخصيته.

وأشارت إلى أنه من الضروري تغذية الطفل منذ صغره بالفن والأدب لتحسين تكوينه الشخصي وتأهيله للمشاركة الإيجابية في المجتمع.